Уточнены имена шахматистов, которые примут участие в супертурнире памяти Вугара Хашимова

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Уточнены имена шахматистов, которые примут участие в международном супертурнире, посвященном памяти известного азербайджанского гроссмейстера, чемпиона Европы покойного Вугара Гашимова. Как сообщили Report в пресс-службе турнира, в Мемориале памяти Вугара Гашимова, организуемого при поддержке Федерации шахмат Азербайджана, примут участие десять гроссмейстеров, занимающих высокие места в рейтинге FIDE.

В супертурнире примут участие азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, а также олимпийский чемпион Уэсли Со (США), экс-чемпион мира Владимир Крамник (Россия), Сергей Карякин (Россия), Майкл Адамс (Англия), Пентала Харикришна (Индия), Павел Эльянов (Украина), Радослав Войташек (Польша) и экс-чемпион мира Веселин Топалов (Болгария).

Фаворитом супертурнира XXI категории является американец Уэсли Со. На сегодняшний день его рейтинг равен 2822 баллам, и он идет на втором месте в мировой классификации.

Торжественное открытие турнира состоится 20 апреля в Центре Гейдара Алиева в Шамкире. Старт, который пройдет в девять туров, завершится 30 апреля.

Отметим, что в 2014 и 2015 году победителем Мемориала В. Гашимова становился чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия). А в прошлом году победу на нем отпраздновал азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.