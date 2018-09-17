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    Уточнен календарь предстоящего в Баку чемпионата мира по дзюдо

    Жеребьевка престижного соревнования состоится 19 сентября

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Уточнен календарь чемпионата мира по дзюдо, который стартует 20 сентября на Национальной гимнастической арене в Баку.

    Как сообщает Report, жеребьевка престижного соревнования состоится 19 сентября в Hilton Hotel. Церемония открытия назначена на 21 сентября. Мероприятие, в котором примет участие известный итальянский певец Аль Бано и которое будет сопровождаться специальной программой открытия, начнется в 14:00.

    Во все дни соревнований индивидуальные встречи стартуют в 10:00, финальные встречи – в 16:00. Только начало проходящих в последний день, 27 сентября, смешанных командных соревнований назначены на 9:00.

    19 сентября

    14:00. Жеребьевка индивидуальных и командных встреч

    20 сентября

    Женщины 48 кг / Мужчины 60 кг

    10:00. Первоначальные встречи

    16:00. Финальные встречи

    21 сентября

    Женщины 52 кг / Мужчины 66 кг

    10:00. Первоначальные встречи

    14:00. Церемония открытия

    16:00. Финальные встречи

    22 сентября

    Женщины 57 кг / Мужчины 73 кг

    10:00. Первоначальные встречи

    16:00. Финальные встречи

    23 сентября

    Женщины 63 кг / Мужчины 81 кг

    10:00. Первоначальные встречи

    16:00. Финальные встречи

    24 сентября

    Женщины 70 кг / Мужчины 90 кг

    10:00. Первоначальные встречи

    16:00. Финальные встречи

    25 сентября

    Женщины 78 кг / Мужчины 100 кг

    10:00. Первоначальные встречи

    16:00. Финальные встречи

    26 сентября

    Женщины +78 кг / Мужчины +100 кг

    10:00. Первоначальные встречи

    16:00. Финальные встречи

    27 сентября

    09:00. Смешанные командные соревнования

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