Уточнен календарь предстоящего в Баку чемпионата мира по дзюдо

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Уточнен календарь чемпионата мира по дзюдо, который стартует 20 сентября на Национальной гимнастической арене в Баку.

Как сообщает Report, жеребьевка престижного соревнования состоится 19 сентября в Hilton Hotel. Церемония открытия назначена на 21 сентября. Мероприятие, в котором примет участие известный итальянский певец Аль Бано и которое будет сопровождаться специальной программой открытия, начнется в 14:00.

Во все дни соревнований индивидуальные встречи стартуют в 10:00, финальные встречи – в 16:00. Только начало проходящих в последний день, 27 сентября, смешанных командных соревнований назначены на 9:00.

19 сентября

14:00. Жеребьевка индивидуальных и командных встреч

20 сентября

Женщины 48 кг / Мужчины 60 кг

10:00. Первоначальные встречи

16:00. Финальные встречи

21 сентября

Женщины 52 кг / Мужчины 66 кг

10:00. Первоначальные встречи

14:00. Церемония открытия

16:00. Финальные встречи

22 сентября

Женщины 57 кг / Мужчины 73 кг

10:00. Первоначальные встречи

16:00. Финальные встречи

23 сентября

Женщины 63 кг / Мужчины 81 кг

10:00. Первоначальные встречи

16:00. Финальные встречи

24 сентября

Женщины 70 кг / Мужчины 90 кг

10:00. Первоначальные встречи

16:00. Финальные встречи

25 сентября

Женщины 78 кг / Мужчины 100 кг

10:00. Первоначальные встречи

16:00. Финальные встречи

26 сентября

Женщины +78 кг / Мужчины +100 кг

10:00. Первоначальные встречи

16:00. Финальные встречи

27 сентября

09:00. Смешанные командные соревнования