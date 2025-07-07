Успешно выступившие на ЧЕ в Италии азербайджанские борцы вернулись на Родину

Азербайджанские борцы вольного стиля, участвовавшие в чемпионате Европы U-20 в городе Каорле (Италия), вернулись на Родину.

Азербайджанские борцы вольного стиля, участвовавшие в чемпионате Европы U-20 в итальянском городе Каорле, вернулись на Родину.

Report сообщает, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали журналисты и представители общественности.

Отметим, что команда завоевала 5 медалей на континентальном первенстве. Наша сборная набрала 133 очка с 1 золотой, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями и заняла второе место в Европе. На первой позиции расположилась Грузия (164), а на третьей - Украина (81).

Напомним, что под руководством главного тренера Арифа Абдуллаева, тренеров Ровшана Гаджиева и Ашрафа Алиева, Васиф Багиров (57 кг) завоевал золото, Мурадхан Омаров (79 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) - серебро, а Омар Гюльмамедов (74 кг) и Анар Джафарли (92 кг) - бронзу.