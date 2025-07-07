О нас

Успешно выступившие на ЧЕ в Италии азербайджанские борцы вернулись на Родину

Успешно выступившие на ЧЕ в Италии азербайджанские борцы вернулись на Родину Азербайджанские борцы вольного стиля, участвовавшие в чемпионате Европы U-20 в городе Каорле (Италия), вернулись на Родину.
Индивидуальные
7 июля 2025 г. 20:28
Успешно выступившие на ЧЕ в Италии азербайджанские борцы вернулись на Родину

Азербайджанские борцы вольного стиля, участвовавшие в чемпионате Европы U-20 в итальянском городе Каорле, вернулись на Родину.

Report сообщает, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали журналисты и представители общественности.

Отметим, что команда завоевала 5 медалей на континентальном первенстве. Наша сборная набрала 133 очка с 1 золотой, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями и заняла второе место в Европе. На первой позиции расположилась Грузия (164), а на третьей - Украина (81).

Напомним, что под руководством главного тренера Арифа Абдуллаева, тренеров Ровшана Гаджиева и Ашрафа Алиева, Васиф Багиров (57 кг) завоевал золото, Мурадхан Омаров (79 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) - серебро, а Омар Гюльмамедов (74 кг) и Анар Джафарли (92 кг) - бронзу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa çempionu olan Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri Vətənə qayıdıblar

Другие новости из категории

Чемпион Европы из Азербайджана: Постараюсь завоевать золотую медаль и на чемпионате мира
Чемпион Европы из Азербайджана: Постараюсь завоевать золотую медаль и на чемпионате мира
7 июля 2025 г. 21:26
Азербайджанская спортсменка стала третьей в Европе
ФотоАзербайджанская спортсменка стала третьей в Европе
7 июля 2025 г. 13:13
Азербайджанские борцы завершили чемпионат Европы тремя медалями
Азербайджанские борцы завершили чемпионат Европы тремя медалями
7 июля 2025 г. 00:17
Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на чемпионате Европы
Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на чемпионате Европы
7 июля 2025 г. 00:07
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на Кубке Европы
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на Кубке Европы
6 июля 2025 г. 23:47
Али Аскеров был удостоен степени черного пояса 5 дана
Али Аскеров был удостоен степени черного пояса 5 дана
6 июля 2025 г. 19:36
Кенийская легкоатлетка Беатрис Чебет установила рекорд в беге на 5000 метров
Кенийская легкоатлетка Беатрис Чебет установила рекорд в беге на 5000 метров
6 июля 2025 г. 09:49
Азербайджанские борцы взяли золото и серебро чемпионата Европы в Италии
ФотоАзербайджанские борцы взяли золото и серебро чемпионата Европы в Италии
6 июля 2025 г. 00:22
Три азербайджанских боксера завоевали медали на Кубке мира
ФотоТри азербайджанских боксера завоевали медали на Кубке мира
5 июля 2025 г. 20:46
У чемпионки Европы по легкой атлетике диагностирован рак
У чемпионки Европы по легкой атлетике диагностирован рак
5 июля 2025 г. 10:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi