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    Уроженка Киргизии стала чемпионкой UFC впервые в истории - ВИДЕО

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Уроженка Киргизии Валентина Шевченко победила польку Йоанну Йенджейчик и стала чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 231 в Торонто, передает Report.

    Бой продлился все пять раундов, Шевченко выиграла единогласным решением судей. Она стала первой женщиной-бойцом с постсоветского пространства, завоевавшей чемпионский титул UFC. 

    Эта победа стала для 30-летней Шевченко 16-й при трех поражениях. Йенджейчик потерпела третье поражение в 18 боях.

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