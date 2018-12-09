Уроженка Киргизии стала чемпионкой UFC впервые в истории - ВИДЕО

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Уроженка Киргизии Валентина Шевченко победила польку Йоанну Йенджейчик и стала чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 231 в Торонто, передает Report.

Бой продлился все пять раундов, Шевченко выиграла единогласным решением судей. Она стала первой женщиной-бойцом с постсоветского пространства, завоевавшей чемпионский титул UFC.

Эта победа стала для 30-летней Шевченко 16-й при трех поражениях. Йенджейчик потерпела третье поражение в 18 боях.