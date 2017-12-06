Управляющий директор Discovery Communications: Азербайджан проводя спортивные мероприятия развивает туристический потенциал

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ / Азербайджан, принимая и организуя в республике различные спортивные мероприятия, развивает свой туристический потенциал. Об этом в интервью Report сказала вице-президент, управляющий директор Discovery Communications в Северо-Восточной Европе Анна Пак.

"Такие соревнования, как чемпионаты мира и Олимпиада, привлекают в страну туристов и инвестиции. Сейчас Азербайджан также себя позиционирует как туристическое направление, и спортивные мероприятия помогут республике достичь поставленных целей в этой сфере", - сказала она.

По словам А. Пак, Азербайджан сейчас активно развивает разные виды спорта.

"В республике проводится "Формула-1", прошли Первые европейские игры, сейчас мы говорим про проведение юношеских игр, команда Азербайджана хорошо выступила на последней летней Олимпиаде. Все это наглядно демонстрирует, что Азербайджан стремится стать спортивной страной", - сказала она.

Кроме того, она отметила, что в 2019 году в Баку пройдёт финал Лиги Европы по футболу, здесь строятся новые спортивные объекты.

"У Азербайджана есть большой потенциал, и он уже в настоящее время реализует его. Кроме того, в Азербайджане есть замечательный город Баку, очень красивый, который сочетает в себе и древнюю историю, и инновации. Отмечу также, что жители Азербайджана славятся своим радушием и гостеприимством, и я могу это подтвердить на собственном опыте. Так что здесь будут очень рады спортсменам и гостям из других стран, что очень важно при организации международных спортивных мероприятий", - сказала А. Пак.

Она также отметила, что спорт – это здоровье нации, а крупные турниры, проводимые в стране, способствуют формированию в ней спортивной культуры.