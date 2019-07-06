​Универсиада-2019: Хидаят Гейдаров завоевал серебро

Азербайджан завоевал первую медаль на XXX Всемирной летней универсиаде в Неаполе.
Как сообщает Report, серебряную медаль в копилку сборной принес дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг).
Азербайджанский спортсмен в финале уступил россиянину. В финальном поединке спортсмен из России Евгений Прокопчук победил Хидаята Гейдарова.
Бронзовые медали летней Универсиады достались представителям Узбекистана и Северной Кореи - Зикматтилоху Тураеву и Ким Чхол Гвану.
Отметим, что выступающий в весовой категории 81 кг Мурад Фатиев на первой встрече проиграл Джиму Хейижману.
Elşən MəmmədovАвтор новости