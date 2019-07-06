Универсиада-2019: Хидаят Гейдаров завоевал серебро

​Универсиада-2019: Хидаят Гейдаров завоевал серебро

6 июля, 2019 02:09

https://report.az/storage/news/b4dc81cf47525c5ff52563896612b83b/0d9ddc13-1df9-4a29-8668-338f3b7ceeca_292.jpg Азербайджан завоевал первую медаль на XXX Всемирной летней универсиаде в Неаполе. Как сообщает Report, серебряную медаль в копилку сборной принес дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг). Азербайджанский спортсмен в финале уступил россиянину. В финальном поединке спортсмен из России Евгений Прокопчук победил Хидаята Гейдарова. Бронзовые медали летней Универсиады достались представителям Узбекистана и Северной Кореи - Зикматтилоху Тураеву и Ким Чхол Гвану. Отметим, что выступающий в весовой категории 81 кг Мурад Фатиев на первой встрече проиграл Джиму Хейижману.

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