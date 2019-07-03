Универсиада-2019: Азербайджанские спортсмены разместились на корабле

4 июля станут известны первые медалисты проходящей в Неаполе XXX Всемирной летней универсиады.

Как сообщает Report, в соревнованиях по дзюдо, плаванию, прыжкам в воду, спортивной гимнастике, фехтованию и стрельбе в общей сложности разыграют 15 комплектов медалей.

Сборная Азербайджана в составе 18 спортсменов будет представлена в 6-ти из 18-ти вошедших в программу Универсиады видов спорта. Это - таэквондо, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, дзюдо, фехтование и атлетика.

Таэквондо: Айхан Тагизаде, Али Мамедов, Магомед Мамедов, Хашим Магомедов, Фарида Азизова;

Художественная гимнастика: Зохра Агамирова;

Спортивная гимнастика: Марина Некрасова, Иван Тихонов;

Дзюдо: Ибрагим Алиев, Мурад Фатиев, Хидаят Гейдаров, Рустам Коцоев, Гюнель Гасанли;

Фехтование: Халид Алиев, Фаррух Сафаров, Джаваншир Агакишиев;

Атлетика: Назим Бабаев, Закийя Гасанова.

Оргкомитет соревнований решил вопрос проживания делегаций оригинальным способом. Почти половина участников, в том числе часть азербайджанской делегации, размещены на 2 больших кораблях в Деревне атлетов. На кораблях, причаливших в Неаполитанском заливе, в целом будет проживать 2 936 человек. Остальные спортсмены будут размещены в отелях в Неаполе, Салерно и Казерте.

Отметим, что во время соревнований 5 000 волонтеров, спортсменов и официальных лиц смогут бесплатно воспользоваться транспортом. Кроме того, выделено 280 автобусов, 300 легковых автомобилей, 100 фургонов и более 100 такси.