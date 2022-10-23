Умер владелец команды Red Bull Racing "Формулы-1" Дитрих Матешиц

Австрийский бизнесмен, основатель компании-производителя энергетических напитков "Ред Булл" и владелец команды Red Bull Racing чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни.

Австрийский бизнесмен, основатель компании-производителя энергетических напитков "Ред Булл" и владелец команды Red Bull Racing чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании.

Последние полтора года Матешиц не появлялся на публике из-за тяжелой болезни, а несколько недель назад состояние его здоровья серьезно ухудшилось.

С 2010 по 2013 год команда "Ред Булл" выигрывала Кубок конструкторов. В эти годы немец Себастьян Феттель неизменно выигрывал личный зачет чемпионата мира. В 2021 и 2022 годах чемпионом "Формулы-1" стал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

В апреле 2005 года Матешиц купил австрийский футбольный клуб "Зальцбург". В 2009 году основал германский клуб "Ред Булл" из Лейпцига (ныне "Лейпциг").