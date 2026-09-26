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    Трамп: Иран не может владеть ядерным оружием

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 17:16
    Трамп: Иран не может владеть ядерным оружием

    Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Иран не может обладать ядерным оружием.

    Как передает Report, об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

    "Иран не может иметь ядерного оружия", - написал президент США.

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    Tramp: İran nüvə silahına sahib ola bilməz
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