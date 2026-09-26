Трамп: Иран не может владеть ядерным оружием
Другие страны
- 26 сентября, 2026
- 17:16
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Иран не может обладать ядерным оружием.
Как передает Report, об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.
"Иран не может иметь ядерного оружия", - написал президент США.
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