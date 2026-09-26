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    Tramp: İran nüvə silahına sahib ola bilməz

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2026
    • 17:21
    Tramp: İran nüvə silahına sahib ola bilməz

    İran nüvə silahına sahib ola bilməz.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp özünün "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "İranın nüvə silahı ola bilməz", - ABŞ Prezidenti qeyd edib.

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Трамп: Иран не может владеть ядерным оружием
    MiniBoss
    MiniBoss

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