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Ульви Ганизаде: Я оправдал доверие моих тренеров, руководства и народа

Ульви Ганизаде: Я оправдал доверие моих тренеров, руководства и народа Я оправдал доверие моих тренеров, руководства и азербайджанского народа. В настоящее время я чемпион Европы и мира. Верю, что продолжу успешно выступать и в будущем.
Индивидуальные
30 октября 2024 г. 23:12
Ульви Ганизаде: Я оправдал доверие моих тренеров, руководства и народа

Я оправдал доверие моих тренеров, руководства и азербайджанского народа. В настоящее время я чемпион Европы и мира. Верю, что продолжу успешно выступать и в будущем.

Как передает Report, об этом по возвращении на родину заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде (72 кг), завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по неолимпийским весовым категориям в албанской столице Тиране.

Спортсмен отметил, что у него возникли проблемы со здоровьем накануне соревнований.

"Состязание действительно было очень трудным для меня. Поэтому я не надеялся занять первое место. Однако благодаря поддержке моих тренеров и федерации я завоевал золотую медаль", - отметил он.

Отметим, что сборная Азербайджана заняла первое место в командном зачете на чемпионате мира, набрав 85 очков.

Напомним, что на молодежном чемпионате Европы по борьбе в апреле 2023 года в Риме У.Ганизаде также завоевал золотую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Qızıl medal qazanan güləşçi: "Məşqçilərimin, rəhbərliyin və xalqımın mənə olan inamını doğrultdum"

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