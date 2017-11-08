Украинский байдарочник дисквалифицирован на четыре года

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Международная федерация каноэ наказала украинского байдарочника Игоря Трунова.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, 25-летний спортсмен дисквалифицирован на четыре года в связи с нарушением антидопинговых правил.

Допинг-проба Трунова, которая была взята в мае этого года во время этапа Кубка мира в Португалии, показала наличие повышенного уровня тестостерона в крови спортсмена.

Таким образом, Трунов и его партнеры по команде должны вернуть золотые медали, завоеванные в Португалии в соревнованиях двоек и четверок на дистанции 500 метров. Также он будет лишен серебра в соревнованиях одиночек на 200 метров, также выигранного в Португалии, и бронзы, завоеванной в двойках на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Венгрии.

Отметим, что Игорь Трунов является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года. В 2013 году он стал серебряным призером Летней Универсиады в российском городе Казань.