Угандийский бегун Киплимо установил мировой рекорд в полумарафоне

Представитель Уганды Джейкоб Киплимо установил мировой рекорд в беге на полумарафонскую дистанцию в Барселоне.

Представитель Уганды Джейкоб Киплимо установил мировой рекорд в беге на полумарафонскую дистанцию в Барселоне.

Как сообщает Report , в забеге он преодолел дистанцию 21,1 км за 56 мин. 38 сек.

Отметим, что прежний мировой рекорд на этой дистанции был установлен в октябре 2024 года. Тогда Йомиф Кеджелча из Эфиопии выиграл забег в испанской Валенсии с результатом 57 мин. 30 сек.

24-летний Джейкоб Киплимо является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в забеге на 10 тыс. метров. Также спортсмен завоевал бронзовую награду на этой дистанции в 2022 году на чемпионате мира.