О нас

Угандийский бегун Киплимо установил мировой рекорд в полумарафоне

Угандийский бегун Киплимо установил мировой рекорд в полумарафоне Представитель Уганды Джейкоб Киплимо установил мировой рекорд в беге на полумарафонскую дистанцию в Барселоне.
Индивидуальные
16 февраля 2025 г. 12:53
Угандийский бегун Киплимо установил мировой рекорд в полумарафоне

Представитель Уганды Джейкоб Киплимо установил мировой рекорд в беге на полумарафонскую дистанцию в Барселоне.

Как сообщает Report, в забеге он преодолел дистанцию 21,1 км за 56 мин. 38 сек.

Отметим, что прежний мировой рекорд на этой дистанции был установлен в октябре 2024 года. Тогда Йомиф Кеджелча из Эфиопии выиграл забег в испанской Валенсии с результатом 57 мин. 30 сек.

24-летний Джейкоб Киплимо является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в забеге на 10 тыс. метров. Также спортсмен завоевал бронзовую награду на этой дистанции в 2022 году на чемпионате мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
ФотоПродолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:07
В связи с Годом Конституции и Суверенитета станциям метро будут присвоены новые названия
В связи с "Годом Конституции и Суверенитета" станциям метро будут присвоены новые названия
11 февраля 2025 г. 16:18
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками
Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками
10 февраля 2025 г. 14:34
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
12 февраля 2025 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi