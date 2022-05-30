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УЕФА выступил с заявлением по поводу событий вокруг финала ЛЧ

УЕФА выступил с заявлением по поводу событий вокруг финала ЛЧ УЕФА выступил с заявлением по поводу событий, связанных с финальным матчем Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Реал» (0:1), который состоялся 28 мая.
Индивидуальные
30 мая 2022 г. 23:39
УЕФА выступил с заявлением по поводу событий вокруг финала ЛЧ

УЕФА выступил с заявлением по поводу событий, связанных с финальным матчем Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Реал» (0:1), который состоялся 28 мая.

Как передает Report, организация объявила, что запросила независимый отчёт о произошедшем вокруг матча.

В рамках комплексного отчёта будут рассмотрены процессы принятия решений, ответственность и поведение всех сторон, участвовавших в финале. Возглавит подготовку отчёта член парламента Португалии доктор Брандао Родригеш. Чтобы гарантировать независимый статус отчёта, Родригеш согласился выполнять работу на безвозмездной основе.

«Доказательства будут собраны от всех соответствующих сторон, а выводы независимого отчёта будут обнародованы после его завершения. После получения выводов УЕФА примет решение о дальнейших действиях», — говорится в заявлении.

Напомним, что перед стартом игры тысячи болельщиков с поддельными билетами заблокировали турникеты на стадионе. Из-за этого начало встречи было отложено на 35 минут. После старта матча число фанатов у стадиона продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона.

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