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Ученые предложили устранить преимущество белых фигур в шахматах

Ученые предложили устранить преимущество белых фигур в шахматах Ученые Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета в статье "Fairer Chess" ("Более справедливые шахматы") предложили изменить шахматные правила и предоставить черным фигурам два хода подряд после первого хода белых.
Индивидуальные
6 августа 2021 г. 21:31
Ученые предложили устранить преимущество белых фигур в шахматах

Ученые Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета в статье "Fairer Chess" ("Более справедливые шахматы") предложили изменить шахматные правила и предоставить черным фигурам два хода подряд после первого хода белых.

Как передает Report со ссылкой на The Sunday Times, по их мнению, нововведение должно "устранить несправедливое преимущество, которым пользуются игроки с белыми фигурами".

По данным исследователей из Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета, игры на элитных турнирах, которые не заканчиваются ничьей, в 64 процентов случаях выигрывает игрок, сделавший первый ход, т.е. играющий белыми фигурами. Еще одно исследование, проведенное с самым мощным в мире шахматным компьютером AlphaZero, показало, что при проведении 10 тыс. партий белые выигрывали в 86 процентов случаев.

Вместе с американским теоретиком игр Стивеном Брамсом исследователь Королевского колледжа Лондона Мехмет Исмаил разработал решение проблемы "белой пристрастности" в шахматах. Их система, получившая название "сбалансированное чередование", разрешает черным сделать два хода после первого хода белых, затем белые делают следующие два хода, а после этого все возвращается к игре по обычным правилам.

"Два хода подряд - это огромное изменение в игре. Это не просто небольшое изменение правил, а совершенно другая игра. Я ожидаю, что в результате преимущество белых действительно снизится, но за это придется заплатить большую цену - пожертвовать разнообразием дебютных вариантов. Это было бы печально", - считает английский гроссмейстер Люк Макшейн.

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