Участвующая в Играх исламской солидарности футбольная команда Турции прибудет в Азербайджан на следующей неделе

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Участвующая в IV Играх исламской солидарности футбольная команда Турции прибудет в Азербайджан на следующей неделе.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Он отметил, что из Турции в Азербайджан прибудет делегация из 500 человек: "Это вторая по величине делегация после азербайджанской".

Посол добавил, что подтверждено участие министра спорта Турции на церемонии открытия игр. На вопрос будет ли Турция представлена на церемонии открытия на самом высоком уровне, посол ответил, что точного решения пока не принято.