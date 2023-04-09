Участники мотопробега вокруг Каспия прибыли в Баку

Участники мотопробега "Каспий – море дружбы", преодолев большое расстояние вокруг Каспийского моря прибыли в Баку.

Участники мотопробега "Каспий – море дружбы", преодолев большое расстояние вокруг Каспийского моря прибыли в Баку.

Как передает Report , маршрут пробега, который стартовал в Астрахани, пролег через казахстанские города Актау и Атырау, туркменские города Ашхабад и Туркменбаши, иранские города Бабольсер и Решт, азербайджанские Астара и Баку.

Возглавивший мотоколонну губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в интервью журналистам сказал, что участники мотопробега стали первыми, кто проехал это расстояние вокруг Каспия.

"Название мотопробега– "Каспий – море дружбы" – мы выбрали неслучайно. Этим хотели показать, что мы гораздо ближе вокруг Каспия чем, те сотни километров, которые нас разделяют. Весь наш маршрут составляет пять тысяч километров. Мы начали свой путь из Астраханского кремля, проехали по территории Казахстана, Туркменистана и Ирана. Сегодня с большим удовольствием прибыли в Баку. В каждой из стран делали остановки для того, чтобы с нашими соседями обсудить вопросы экономического, гуманитарного сотрудничества", - отметил он.

Отметив, что они объехали все вокруг Астрахани, губернатор Астраханской области рассказал об идеи возникновения нового маршрута.

"У нас слаженная команда. Мы очень основательно готовились. Наша техника подходит под все виды дорог. Все путешествие было сопряжено со встречами. Нас везде очень тепло встречали. Мы увидели самобытные культуры, познакомились с людьми, с хорошим настроением провели этот путь", - указал И.Бабушкин.

Мотопробег "Каспий – море дружбы" международный проект, цель которого укрепление добрососедских отношений между прикаспийскими государствами.