У "Формулы-1" новый логотип - ФОТО

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Абу-Даби состоялась официальная презентация нового логотипа «Формулы-1». Как сообщает Report, презентация прошла во время церемонии награждения призёров заключительного этапа сезона 2017 года, на котором победил финский пилот «Мерседес» Валттери Боттас.

Прежний логотип чемпионата использовался с середины 1990-х годов. Коммерческий директор "Формулы-1" Шон Братчес заявил, что причиной замены логотипа стало то, что дизайн старого не подходил для современных цифровых платформ.