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Турнир UFC могут перенести из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас из-за пожаров

Турнир UFC могут перенести из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас из-за пожаров Турнир UFC 311 могут перенести из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас в случае ухудшения ситуации с пожарами в Калифорнии.
Индивидуальные
13 января 2025 г. 13:42
Турнир UFC могут перенести из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас из-за пожаров

Турнир UFC 311 могут перенести из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас в случае ухудшения ситуации с пожарами в Калифорнии.

Как передает Report со ссылкой на портал Bloody Elbow, об этом сказал гендиректор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейна Уайт.

Мероприятие запланировано в ночь на 19 января.

"Если пожар станет сильнее, мы приедем в Вегас... Мы перенесем его в Вегас, если станет совсем плохо, но пока все идет своим чередом. НБА (Национальная баскетбольная ассоциация) собирается играть на этой неделе, и мы собираемся", - сказал он.

В Лос-Анджелесе с 7 января продолжаются масштабные пожары, погибли не менее 24 человек.

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Версия на азербайджанском языке Meşə yanğınlarına görə UFC turniri Los-Anceles şəhərində keçirilməyə bilər

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