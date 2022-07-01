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Турнир претендентов: Теймур Раджабов встретится сегодня с китайским шахматистом

Турнир претендентов: Теймур Раджабов встретится сегодня с китайским шахматистом Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сегодня проведет очередную встречу на Турнире претендентов в столице Испании, Мадриде.
Индивидуальные
1 июля 2022 г. 11:23
Турнир претендентов: Теймур Раджабов встретится сегодня с китайским шахматистом

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сегодня проведет очередную встречу на Турнире претендентов в столице Испании, Мадриде.

Как сообщает Report, 35-летний гроссмейстер в матче с китайцем Дином Лиженем сыграет черными фигурами в XII раунде. Игра начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Опередив после 11 туров Кшиштофа Дуду из Польши и Рихарда Раппорта из Венгрии, у которых в активе по 4,5 очка, а также Алирезу Фирузджа из Франции, набравшего 4 очка, Т. Раджабов с 5-ю очками расположился на 5-м месте, но все же потерял шансы стать победителем турнира.

Турнирную таблицу возглавляет россиянин Ян Непомнящий с 8 очками. Лижень занимает 2-е место с 6,5 очками, Хикару Накамура - 3-е с 6 очками, Фабиано Каруана - 4-е с 5,5 очками.

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Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turniri: Teymur Rəcəbov bu gün çinli şahmatçı ilə qarşılaşacaq

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