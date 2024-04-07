Турнир претендентов: Ниджат Абасов встретится с французским шахматистом

В канадском Торонто проходит турнир претендентов по шахматам.

В канадском городе Торонто проходит турнир претендентов по шахматам.

Как передает Report, в четвертом туре азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов сыграет с Алиреза Фирузджа (Франция).

Матч начнется в 22:30 по бакинскому времени. Оба шахматиста в первых трех турах набрали по одному очку.

Ранее Абасов сыграл вничью с Яном Непомнящим (ФИДЕ) и Хикару Накамурой (США), уступив Фабиано Каруане (США).

Положение участников: Каруана, Гукеш, Непомнящий - по 2 очка, Видит, Рамешбабу - по 1,5, Фирузджа, Накамура, Абасов – по 1.