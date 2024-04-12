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Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью в седьмом туре

Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью в седьмом туре Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов и индиец Сантош Гуджрати Видит сыграли вничью в партии седьмого тура турнира претендентов по шахматам.
Индивидуальные
12 апреля 2024 г. 03:45
Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью в седьмом туре

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов и индиец Сантош Гуджрати Видит сыграли вничью в партии седьмого тура турнира претендентов по шахматам.

Как передает Report, соревнования проходят в канадском Торонто.

Победу в этом туре отпраздновал лишь представитель Франции Алиреза Фируджа, который обыграл индийца Доммараджу Гукеша. Партии между Хикарой Накамурой (США) и Яном Непомнящим (РФ), а также Фабиано Каруаной (США) и Рамешбабу Прагнанандхой также завершились вничью.

После семи туров Непомнящий является единоличным лидером, он набрал 4,5 очка. Каруана, Гукеш и Прагнанандха делят 2-4 места, каждый из них отстает от россиянина на 0,5 очка. Видит и Накамура набрали по 3,5 очка (делят 5-6 места), Фируджа (2,5 очка) идет седьмым, Абасов идет последним, у него в активе всего 2 очка.

В восьмом туре Н.Абасов сыграет с Непомнящим, Накамура - с Каруаной, Прагнанандха - с Фируджей, а Видит - с Гукешем.

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