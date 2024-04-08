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Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью с французским шахматистом

Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью с французским шахматистом Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов проведет сегодня очередную встречу на турнире претендентов, проходящем в канадском городе Торонто.
Индивидуальные
8 апреля 2024 г. 09:33
Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью с французским шахматистом

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов проведет сегодня очередную встречу на турнире претендентов, проходящем в канадском городе Торонто.

Как сообщает Report, в IV туре 28-летний гроссмейстер встретился с представителем Франции Алирезой Фирузджой.

Абасов сыграл с соперником белыми вничью – 0,5:0,5. Набрав 1,5 очка, он делит 4-8 места. Россиянин Ян Непомнящий (ФИДЕ) лидирует с 3 очками.

Турнир претендентов завершится 22 апреля. Победитель турнира получит право сыграть с чемпионом мира - Дин Лижэнем (Китай).

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Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turniri: Nicat Abasov Fransa şahmatçısı ilə heç-heçə edib

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