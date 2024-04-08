Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью с французским шахматистом

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов проведет сегодня очередную встречу на турнире претендентов, проходящем в канадском городе Торонто.

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов проведет сегодня очередную встречу на турнире претендентов, проходящем в канадском городе Торонто.

Как сообщает Report, в IV туре 28-летний гроссмейстер встретился с представителем Франции Алирезой Фирузджой.

Абасов сыграл с соперником белыми вничью – 0,5:0,5. Набрав 1,5 очка, он делит 4-8 места. Россиянин Ян Непомнящий (ФИДЕ) лидирует с 3 очками.

Турнир претендентов завершится 22 апреля. Победитель турнира получит право сыграть с чемпионом мира - Дин Лижэнем (Китай).