Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграет с представителем Франции

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сегодня проведет очередной матч на проходящем в канадском городе Торонто турнире претендентов.

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сегодня проведет очередной матч на проходящем в канадском городе Торонто турнире претендентов.

Как сообщает Report, в XI туре 28-летний гроссмейстер встретится с представителем Франции Алирезой Фирузджа.

Матч начнется в 22:30 по бакинскому времени.

Абасов сыграет черными фигурами. На данный момент он находится на последнем – 8-м месте с 3 очками, а Фируджа - на 7-м с 3,5 очками.

Турнир завершится 22 апреля. Завоевавший первенство гроссмейстер получит право сыграть за шахматную корону с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем (Китай).