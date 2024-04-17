О нас

Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграет с представителем Франции

Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграет с представителем Франции Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сегодня проведет очередной матч на проходящем в канадском городе Торонто турнире претендентов.
Индивидуальные
17 апреля 2024 г. 09:26
Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграет с представителем Франции

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сегодня проведет очередной матч на проходящем в канадском городе Торонто турнире претендентов.

Как сообщает Report, в XI туре 28-летний гроссмейстер встретится с представителем Франции Алирезой Фирузджа.

Матч начнется в 22:30 по бакинскому времени.

Абасов сыграет черными фигурами. На данный момент он находится на последнем – 8-м месте с 3 очками, а Фируджа - на 7-м с 3,5 очками.

Турнир завершится 22 апреля. Завоевавший первенство гроссмейстер получит право сыграть за шахматную корону с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем (Китай).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turniri: Nicat Abasov Fransa təmsilçisi ilə üz-üzə gələcək

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi