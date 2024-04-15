Турнир претендентов: Азербайджанский шахматист сыграет с Накамурой

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сегодня сыграет свой очередной матч на турнире претендентов в канадском Торонто.

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сегодня сыграет свой очередной матч на турнире претендентов в канадском Торонто.

Как сообщает Report, в Х туре 28-летний гроссмейстер встретится с представителем США Хикару Накамурой.

Матч начнется в 22:30 по бакинскому времени. Абасов на данный момент находится на последнем – 8 месте с 3 очками. Накамура делит 4-6 места с 4,5 очками.

Турнир завершится 22 апреля. Гроссмейстер, завоевавший первенство в двухтуровом соревновании из 8 шахматистов, получит право сыграть за шахматную корону с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем (Китай).