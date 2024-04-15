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Турнир претендентов: Азербайджанский шахматист сыграет с Накамурой

Турнир претендентов: Азербайджанский шахматист сыграет с Накамурой Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сегодня сыграет свой очередной матч на турнире претендентов в канадском Торонто.
Индивидуальные
15 апреля 2024 г. 09:16
Турнир претендентов: Азербайджанский шахматист сыграет с Накамурой

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сегодня сыграет свой очередной матч на турнире претендентов в канадском Торонто.

Как сообщает Report, в Х туре 28-летний гроссмейстер встретится с представителем США Хикару Накамурой.

Матч начнется в 22:30 по бакинскому времени. Абасов на данный момент находится на последнем – 8 месте с 3 очками. Накамура делит 4-6 места с 4,5 очками.

Турнир завершится 22 апреля. Гроссмейстер, завоевавший первенство в двухтуровом соревновании из 8 шахматистов, получит право сыграть за шахматную корону с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем (Китай).

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Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turniri: Azərbaycan şahmatçısı Nakamura ilə üz-üzə gələcək

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