​Турнир "Большой шлем" может проводиться в Баку еще 4 года

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Прошла пресс-конференция, связанная с предстоящим в Баку турниром по дзюдо "Большой шлем".

Как сообщает Report, на мероприятии спортивный директор Международной федерации дзюдо (İJF) Даниэль Ласкау заявил, что за последние 15 лет Федерация дзюдо Азербайджана добилась больших результатов.

Руководитель Судейского комитета Берд Ахилес отметил, что подготовка к соревнованиям была на высоком уровне.

Он сказал, что большинство задействованных в соревнованиях судей будут работать и во время Летних олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Ахилес отметил, что управленческой работой займутся 14 судей.

Генсек Федерации дзюдо Азербайджана Эльмар Бабанлы выразил Международной федерации дзюдо признательность за то, что Азербайджану доверили такое престижное соревнование как "Большой шлем". Он заявил о проведении переговоров в целях организации турнира в Баку еще на протяжении 4 лет.

Тренер сборной Азербайджана по дзюдо Мовлуд Миралиев сказал, что подготовка к соревнованиям проходит на высоком уровне. М.Миралиев напомнил, что недавно они завоевали на чемпионате Европы 1 золотую, 1 серебряную медали и впервые в командных соревнованиях стали обладателями бронзовой медали.

Отметим, что "Большой шлем" стартует 6 мая. Соревнования продлятся 3 дня.