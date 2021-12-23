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Турнир памяти Вугара Гашимова: Шахрияр Мамедьяров встретится с Давидом Наварой

Турнир памяти Вугара Гашимова: Шахрияр Мамедьяров встретится с Давидом Наварой Сегодня завершится 7-ой Международный супертурнир, посвященный памяти известного азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова.
Индивидуальные
23 декабря 2021 г. 10:45
Турнир памяти Вугара Гашимова: Шахрияр Мамедьяров встретится с Давидом Наварой

Сегодня завершится 7-ой Международный супертурнир, посвященный памяти известного азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, в последний день турнира в формате блиц проведут 7 тура.

В настоящее время Раппорт возглавляет турнирную таблицу с 20,5 очками. Мамедьяров идет вторым (19 очков), Каруана – третьим (18,5 очков). Карякин расположился на четвертой строчке (18 очков). Навара занял пятое место (11 очков), Мамедов – шестое (10,5 очков), Асадли – седьмое (8 очков). А Ананд идет на последнем месте ( 5,5 очков).

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Həşimov Memorialı: Şəhriyar Məmmədyarov David Navara ilə üz-üzə gələcək

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