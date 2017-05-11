Туркменистан прибыл на Исламиаду с делегацией в 130 человек

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Туркменистан прибыл на предстоящие в Баку IV Игры исламской солидарности с делегацией в 130 человек.

Как сообщает Report, об этом сообщили Turkmenportal из спортивного комитета страны.

Туркменские спортсмены будут бороться в 12-ти видах – волейбол (мужчины), бокс, теннис, тяжелая атлетика, дзюдо, борьба (вольная и греко-римская борьба), плавание, баскетбол 3x3, атлетика, тхэквондо, ушу, каратэ.

Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая. Однако, соревнования по футболу и гандболу стартовали с 8 мая.