Турецкий олимпийский чемпион азербайджанского происхождения завершил карьеру

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Член сборной Турции по Тхэквондо азербайджанец Сервет Тезегюль завершил карьеру.

Как передаёт Report, об этом 31-летний спортсмен сообщил агентству «Анадолу».

Он отметил, что принял это решение, чтобы открыть дорогу молодым спортсменам, и что продолжит деятельность в мужской сборной команде Турции.

Сервет Тезегюль родился 26 сентября, 1988 года в городе Нюрнберг в Германии. Он родом из переселившейся в ФРГ азербайджанской семьи выходцев из посёлка Арпачай Карсской области Турции. Тезегюль, выступавший в весовой категории 68 килограммов, завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, став тем самым единственным олимпийским чемпионом Турции по тхэквондо. Он также является двукратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.