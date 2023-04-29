Турецкие атлеты наблюдали за чемпионатом Азербайджана по тяжелой атлетике

Турецкие атлеты, посвятившие Азербайджану победу на чемпионате Европы в Ереване, пронаблюдали за чемпионатом Азербайджана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, который проходит 28-29 апреля в Академии тяжелой атлетики в поселке Шувелан.

Турецкие атлеты, посвятившие Азербайджану победу на чемпионате Европы в Ереване, пронаблюдали за чемпионатом Азербайджана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, который проходит 28-29 апреля в Академии тяжелой атлетики в поселке Шувелан.

Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, турецкие гости выразили удовлетворение уровнем организации соревнования.

Президент Федерации тяжелой атлетики Турции Талат Юнлю принял участие в церемонии награждения атлетов, выступающих в весовой категории 67 кг, и вручил золотую медаль атлету Техрану Мамедову.