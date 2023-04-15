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Турецкая тяжелоатлетка: Посвящаю эту победу своим азербайджанским коллегам

Турецкая тяжелоатлетка: Посвящаю эту победу своим азербайджанским коллегам На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване турецкая спортсменка Джансу Бекташ выступила в весовой категории 45 кг и заслуженно поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Она выиграла золотую медаль, подняв в толчке 72 кг.
Индивидуальные
15 апреля 2023 г. 22:14
Турецкая тяжелоатлетка: Посвящаю эту победу своим азербайджанским коллегам

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване турецкая спортсменка Джансу Бекташ выступила в весовой категории 45 кг и заслуженно поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Она выиграла золотую медаль, подняв в толчке 72 кг.

Как передает Report, Бекташ отметила, что посвящает победу своим азербайджанским коллегам и поддерживает их: "Мы вас очень любим, мы с вами".

Напомним, что наши спортсмены отказались от участия в первенстве континента из-за сожжения азербайджанского флага на состоявшейся вчера церемонии открытия.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda qızıl medal qazanan Türkiyə atleti: “Medalları azərbaycanlı həmkarlarımıza ərmağan edirik”

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