Турецкая тяжелоатлетка: Посвящаю эту победу своим азербайджанским коллегам

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване турецкая спортсменка Джансу Бекташ выступила в весовой категории 45 кг и заслуженно поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Она выиграла золотую медаль, подняв в толчке 72 кг.

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване турецкая спортсменка Джансу Бекташ выступила в весовой категории 45 кг и заслуженно поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Она выиграла золотую медаль, подняв в толчке 72 кг.

Как передает Report, Бекташ отметила, что посвящает победу своим азербайджанским коллегам и поддерживает их: "Мы вас очень любим, мы с вами".

Напомним, что наши спортсмены отказались от участия в первенстве континента из-за сожжения азербайджанского флага на состоявшейся вчера церемонии открытия.