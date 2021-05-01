Тур Чемпионов: Шахрияр Мамедъяров сыграет с Ароняном

Определились финалисты V этапа турнира New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном

Определились финалисты V этапа турнира New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, в полуфинале встречались представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров и Хикару Накамура из США.

Мамедъяров, проигравший в первой встрече, в ответной встрече одержал победу со счетом 3:0 и перевел партию в тай-брейк.

Однако на этой стадии Мамедъяров уступил со счетом 1:2.

Соперником Накамуры в финале станет Магнус Карлсен, который в полуфинале прошел представителя Армении Левона Ароняна.

Мамедъяров разыграет 3-ю строчку с Ароняном.