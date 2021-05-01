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Тур Чемпионов: Шахрияр Мамедъяров сыграет с Ароняном

Тур Чемпионов: Шахрияр Мамедъяров сыграет с Ароняном Определились финалисты V этапа турнира New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном
Индивидуальные
1 мая 2021 г. 01:10
Тур Чемпионов: Шахрияр Мамедъяров сыграет с Ароняном
Шахрияр Мамедъяров

Определились финалисты V этапа турнира New In Chess, организованного чемпионом мира по шахматам из Норвегии Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, в полуфинале встречались представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров и Хикару Накамура из США.

Мамедъяров, проигравший в первой встрече, в ответной встрече одержал победу со счетом 3:0 и перевел партию в тай-брейк.

Однако на этой стадии Мамедъяров уступил со счетом 1:2.

Соперником Накамуры в финале станет Магнус Карлсен, который в полуфинале прошел представителя Армении Левона Ароняна.

Мамедъяров разыграет 3-ю строчку с Ароняном.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Şəhriyar Məmmədyarov finala çıxa bilmədi

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