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Тур чемпионов: Шахрияр Мамедъяров победил голландского шахматиста

Тур чемпионов: Шахрияр Мамедъяров победил голландского шахматиста Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров встретился в первом туре онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
28 апреля 2022 г. 01:24
Тур чемпионов: Шахрияр Мамедъяров победил голландского шахматиста

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел свой первый матч онлайн-серии Champions Chess Tour , организованной норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретился в 6-м туре Oslo Esports Cup с Йорденом ван Форестом из Нидерландов. Матч завершился победой Мамедъярова со счетом 3,5:2,5.

Турнир проводится по круговой системе. В каждом матче предусмотрены четыре обязательные рапид-партии. В случае ничьи соперники проводят блиц-встречи, а далее Армагеддон по необходимости. За победу в рапиде начисляется три очка, успех в блице оценивается в 2 балла, а проигравший в блице получает 1 очко.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov niderlandlı şahmatçıya qalib gəlib

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