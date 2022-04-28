Тур чемпионов: Шахрияр Мамедъяров победил голландского шахматиста

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров встретился в первом туре онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел свой первый матч онлайн-серии Champions Chess Tour , организованной норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретился в 6-м туре Oslo Esports Cup с Йорденом ван Форестом из Нидерландов. Матч завершился победой Мамедъярова со счетом 3,5:2,5.

Турнир проводится по круговой системе. В каждом матче предусмотрены четыре обязательные рапид-партии. В случае ничьи соперники проводят блиц-встречи, а далее Армагеддон по необходимости. За победу в рапиде начисляется три очка, успех в блице оценивается в 2 балла, а проигравший в блице получает 1 очко.