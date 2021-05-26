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Тур чемпионов: Раджабов вышел в 1/4 финала

Тур чемпионов: Раджабов вышел в 1/4 финала В сети продолжается шестой турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.
Индивидуальные
26 мая 2021 г. 01:43
Тур чемпионов: Раджабов вышел в 1/4 финала

В сети продолжается шестой турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Как передает Report, в соревновании "FTX Crypto Cup" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.

Сегодня, в третий день турнира шахматисты провели заключительные пять партий предварительного раунда, по итогам которых Раджабов пробился в плей-офф. Шахрияр стал десятым, завершив турнир.

Третий день предварительного этапа:

11-й тур:

Ален Пишо (Аргентина) – Мамедъяров 0:1

Аниш Гири (Нидерланды) - Раджабов 1:0

12-й тур:

Мамедъяров – Аниш Гири (Нидерланды) 0,5:0,5

Раджабов – Динг Лирен (Китай) 1:0

13-й тур:

Динг Лирен (Китай) – Мамедъяров 0,5:0,5

Александр Грищук (Россия) – Раджабов 0,5:0,5

14-й тур:

Мамедъяров – Александр Грищук (Россия) 0,5:0,5

Раджабов – Даниил Дубов (Россия) 0,5:0,5

15-й тур:

Даниил Дубов (Россия) – Мамедъяров 1:0

Магнус Карлсен (Норвегия) – Раджабов 1:0

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Rəcəbov 1/4 finala yüksəldi

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