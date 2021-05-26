Тур чемпионов: Раджабов вышел в 1/4 финала

В сети продолжается шестой турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.
Как передает Report, в соревновании "FTX Crypto Cup" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.
Сегодня, в третий день турнира шахматисты провели заключительные пять партий предварительного раунда, по итогам которых Раджабов пробился в плей-офф. Шахрияр стал десятым, завершив турнир.
Третий день предварительного этапа:
11-й тур:
Ален Пишо (Аргентина) – Мамедъяров 0:1
Аниш Гири (Нидерланды) - Раджабов 1:0
12-й тур:
Мамедъяров – Аниш Гири (Нидерланды) 0,5:0,5
Раджабов – Динг Лирен (Китай) 1:0
13-й тур:
Динг Лирен (Китай) – Мамедъяров 0,5:0,5
Александр Грищук (Россия) – Раджабов 0,5:0,5
14-й тур:
Мамедъяров – Александр Грищук (Россия) 0,5:0,5
Раджабов – Даниил Дубов (Россия) 0,5:0,5
15-й тур:
Даниил Дубов (Россия) – Мамедъяров 1:0
Магнус Карлсен (Норвегия) – Раджабов 1:0