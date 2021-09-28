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Тур чемпионов: Раджабов и Мамедъяров вновь проиграли 

Тур чемпионов: Раджабов и Мамедъяров вновь проиграли  Продолжается финальный этап Шахматного Тура чемпионов с участием азербайджанских гроссмейстеров Теймура Раджабова и Шахрияра Мамедъярова.
Индивидуальные
28 сентября 2021 г. 00:47
Тур чемпионов: Раджабов и Мамедъяров вновь проиграли 

Продолжается финальный этап Шахматного Тура чемпионов с участием азербайджанских гроссмейстеров Теймура Раджабова и Шахрияра Мамедъярова.

Как передает Report, на решающем соревновании серии, организованной обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном, выступают 10 участников.

В третьем туре Шахрияр уступил Яну-Кшиштофу Дуде (Польша), а Теймур проиграл Анишу Гири (Нидерланды).

3-й тур
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Шахрияр Мамедъяров 3,5:2,5 (счет по партиям - 1:0, 0:1, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 1:0, 0,5:0,5)
Теймур Раджабов – Аниш Гири (Нидерланды) 2,5:3,5 (счет по партиям - 1:0, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 0:1, 0:1, 0,5:0,5)
Магнус Карлсен (Норвегия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) 3,5:2,5
Уэсли Со (США) – Владислав Артемьев (Россия) 2,5:1,5
Левон Аронян (Армения) – Хикару Накамура (США) 1:3

Турнирная таблица: Карлсен – 23,5 очков, Со – 18,5, Аронян – 12, Накамура – 10, Гири - 9,5, Раджабов - 9, Вашье-Лаграв - 7,5, Артемьев - 5,5, Дуда - 5 баллов, Мамедъяров - 2,5.

В четвертом раунде 28 сентября Раджабов встретится с Дудой, а Мамедъяров с Вашье-Лагравом.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Məmmədyarov və Rəcəbov yenə uduzub

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