Тур чемпионов: Мамедъяров вышел в полуфинал

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров вышел в полуфинал 5-го этапа Champions Tour "New In Chess", организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров вышел в полуфинал 5-го этапа Champions Tour "New In Chess", организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 36-летний гроссмейстер победил в четвертьфинале Алирезу Фирузджу (ФИДЕ) со счетом 3:1.

Ш.Мамедъяров, выигравший первую и третью партии черными фигурами, во второй сыграл вничью. Его соперником по полуфиналу станет Хикару Накамура (США), который выбил из борьбы Ле Куанг Лиеми (Вьетнам).

Во второй день четвертьфинала Теймур Раджабов уступил Магнусу Карлсену с минимальным счетом 1:2. Первая встреча между ними завершилась вничью 2:2. В полуфинале Карлсен встретится с Левоном Ароняном (Армения).