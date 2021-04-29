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Тур чемпионов: Мамедъяров вышел в полуфинал

Тур чемпионов: Мамедъяров вышел в полуфинал Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров вышел в полуфинал 5-го этапа Champions Tour "New In Chess", организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном
Индивидуальные
29 апреля 2021 г. 00:49
Тур чемпионов: Мамедъяров вышел в полуфинал
Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров вышел в полуфинал 5-го этапа Champions Tour "New In Chess", организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, 36-летний гроссмейстер победил в четвертьфинале Алирезу Фирузджу (ФИДЕ) со счетом 3:1.

Ш.Мамедъяров, выигравший первую и третью партии черными фигурами, во второй сыграл вничью. Его соперником по полуфиналу станет Хикару Накамура (США), который выбил из борьбы Ле Куанг Лиеми (Вьетнам).

Во второй день четвертьфинала Теймур Раджабов уступил Магнусу Карлсену с минимальным счетом 1:2. Первая встреча между ними завершилась вничью 2:2. В полуфинале Карлсен встретится с Левоном Ароняном (Армения).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Məmmədyarov yarımfinalda, Rəcəbov mübarizəni dayandırdı

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