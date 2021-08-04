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Тур чемпионов: Мамедъяров проведет очередную встречу с Ароняном

Тур чемпионов: Мамедъяров проведет очередную встречу с Ароняном Сегодня пройдут очередные встречи четвертьфинала Chessable Masters - восьмого этапа Champions Tour, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
4 августа 2021 г. 10:23
Тур чемпионов: Мамедъяров проведет очередную встречу с Ароняном

Сегодня пройдут очередные встречи четвертьфинала Chessable Masters - восьмого этапа Champions Tour, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, в этом раунде азербайджанец Шахрияр Мамедъяров встретится с Левоном Ароняном (Армения).

36-летний гроссмейстер проиграл сопернику в первый день игры со счетом 0,5:2,5. Если Мамедъяров сегодня обыграет своего соперника, то будет сыгран тай-брейк.

Тур чемпионов

Четвертьфинал

Шахрияр Мамедьяров - Левон Аронян (Армения) - 0,5:2,5

Уэсли Со (США) - Йорден Ван Форест (Нидерланды) - 2:2

Алиреза Фирузджа (FIDE) - Ле Куанг Льем (Вьетнам) - 1:3

Хикару Накамура (США) - Владислав Артемьев (Россия) - 2:2

Онлайн-турнир завершится 8 августа. Призовой фонд соревнования составляет 100 тыс. долларов. Победитель заработает 30 тыс. долларов США. Другой азербайджанский шахматист - Теймур Раджабов не внесен в список участников.

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