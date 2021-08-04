Тур чемпионов: Мамедъяров проведет очередную встречу с Ароняном

Сегодня пройдут очередные встречи четвертьфинала Chessable Masters - восьмого этапа Champions Tour, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Как сообщает Report, в этом раунде азербайджанец Шахрияр Мамедъяров встретится с Левоном Ароняном (Армения).
36-летний гроссмейстер проиграл сопернику в первый день игры со счетом 0,5:2,5. Если Мамедъяров сегодня обыграет своего соперника, то будет сыгран тай-брейк.
Тур чемпионов
Четвертьфинал
Шахрияр Мамедьяров - Левон Аронян (Армения) - 0,5:2,5
Уэсли Со (США) - Йорден Ван Форест (Нидерланды) - 2:2
Алиреза Фирузджа (FIDE) - Ле Куанг Льем (Вьетнам) - 1:3
Хикару Накамура (США) - Владислав Артемьев (Россия) - 2:2
Онлайн-турнир завершится 8 августа. Призовой фонд соревнования составляет 100 тыс. долларов. Победитель заработает 30 тыс. долларов США. Другой азербайджанский шахматист - Теймур Раджабов не внесен в список участников.