Тур чемпионов: Аниш Гири стал победителем четвертого этапа

Определился победитель четвертого этапа Тура чемпионов, организованного норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном

Определился победитель четвертого этапа Тура чемпионов, организованного норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, Аниш Гири из Нидерландов стал чемпионом, выиграв в решающем матче турнира Magnus Carlsen Invitational у россиянина Яна Непомнящего.

Отметим, что победитель соревнования, получил 60 000 долларов США, а занявший второе место российский шахматист 40 000 долларов.

Организатор турнира Магнус Карлсен, победивший в матче за третье место Уэсли Соя из США, выиграл 25 000 долларов.