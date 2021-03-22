Тур чемпионов: Аниш Гири стал победителем четвертого этапа

Определился победитель четвертого этапа Тура чемпионов, организованного норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном.
Как передает Report, Аниш Гири из Нидерландов стал чемпионом, выиграв в решающем матче турнира Magnus Carlsen Invitational у россиянина Яна Непомнящего.
Отметим, что победитель соревнования, получил 60 000 долларов США, а занявший второе место российский шахматист 40 000 долларов.
Организатор турнира Магнус Карлсен, победивший в матче за третье место Уэсли Соя из США, выиграл 25 000 долларов.