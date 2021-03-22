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Тур чемпионов: Аниш Гири стал победителем четвертого этапа

Тур чемпионов: Аниш Гири стал победителем четвертого этапа Определился победитель четвертого этапа Тура чемпионов, организованного норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном
Индивидуальные
22 марта 2021 г. 00:15
Тур чемпионов: Аниш Гири стал победителем четвертого этапа

Определился победитель четвертого этапа Тура чемпионов, организованного норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, Аниш Гири из Нидерландов стал чемпионом, выиграв в решающем матче турнира Magnus Carlsen Invitational у россиянина Яна Непомнящего.

Отметим, что победитель соревнования, получил 60 000 долларов США, а занявший второе место российский шахматист 40 000 долларов.

Организатор турнира Магнус Карлсен, победивший в матче за третье место Уэсли Соя из США, выиграл 25 000 долларов.

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