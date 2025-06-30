Трое азербайджанских борцов вышли в финал чемпионата Европы в Италии

Трое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в финал чемпионата Европы U-20, проходящего в итальянском городе Каорле.

Трое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в финал чемпионата Европы U-20, проходящего в итальянском городе Каорле.

Как сообщает Report, в первый день соревнований Туран Дашдемиров (55 кг) вышел в финал, одолев грузина Кобу Карумидзе (4:4), армянина Левона Казаряна (1:1) и украинца Назария Бабинского (3:1).

В решающем поединке он встретится с россиянином Иваном Соломиным.

Турал Ахмедов (63 кг) одержал победу над итальянцем Эмануэле Поллино (8:0), болгарином Кристианом Миленковым (4:0), венгром Бенде Олашем (3:1) и греком Мариосом Капантаисом (11:1), обеспечив себе место в финале. В решающем поединке Турал поборется с россиянином Игорем Пунченко.

Давуд Мамедов (77 кг) одолел молдаванина Константина Таску (11:0), турка Юсуфа Тосуна (3:3) и армянина Самвела Тертеряна (4:1), завоевав путевку в финал. Давуд будет бороться за золотую медаль с грузином Анри Путкарадзе.

Отметим, что финальные поединки состоятся завтра.