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Трое азербайджанских борцов вышли в финал чемпионата Европы в Италии

Трое азербайджанских борцов вышли в финал чемпионата Европы в Италии Трое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в финал чемпионата Европы U-20, проходящего в итальянском городе Каорле.
Индивидуальные
30 июня 2025 г. 22:18
Трое азербайджанских борцов вышли в финал чемпионата Европы в Италии

Трое азербайджанских борцов греко-римского стиля вышли в финал чемпионата Европы U-20, проходящего в итальянском городе Каорле.

Как сообщает Report, в первый день соревнований Туран Дашдемиров (55 кг) вышел в финал, одолев грузина Кобу Карумидзе (4:4), армянина Левона Казаряна (1:1) и украинца Назария Бабинского (3:1).

В решающем поединке он встретится с россиянином Иваном Соломиным.

Турал Ахмедов (63 кг) одержал победу над итальянцем Эмануэле Поллино (8:0), болгарином Кристианом Миленковым (4:0), венгром Бенде Олашем (3:1) и греком Мариосом Капантаисом (11:1), обеспечив себе место в финале. В решающем поединке Турал поборется с россиянином Игорем Пунченко.

Давуд Мамедов (77 кг) одолел молдаванина Константина Таску (11:0), турка Юсуфа Тосуна (3:3) и армянина Самвела Тертеряна (4:1), завоевав путевку в финал. Давуд будет бороться за золотую медаль с грузином Анри Путкарадзе.

Отметим, что финальные поединки состоятся завтра.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın üç güləşçisi Avropa çempionatında finala yüksəlib

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