Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Трое азербайджанских боксеров вышли в финал VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    • 09 ноября, 2025
    • 22:24
    Трое азербайджанских боксеров вышли в финал VI Игр исламской солидарности

    В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, завершились полуфинальные поединки по боксу в рамках VI Игр исламской солидарности.

    Как передает Report, трое представителей сборной Азербайджана одержали победы и вышли в финал.

    Мехеммедали Гасымзаде (60 кг) победил представителя Саудовской Аравии Тамера Альматрфи в первом раунде. Азербайджанский боксер, одержав уверенную победу, в финале встретится с Мадияром Данияровым (Узбекистан).

    Саиджемшид Джафаров (80 кг) в полуфинале оказался сильнее Хусейна Иашаиша (Иордания) - 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 29:28, 29:28). В решающем поединке он сразится с Султаном Османлы (Турция).

    Айнур Микаилова (57 кг) победила Нуру Абунаби (Палестина) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В финале она встретится с Хуморабоной Мамаджоновой (Узбекистан).

    Другие азербайджанские боксеры - Фатима Мехтиева (65 кг) и Сархан Алиев (70 кг) - завоевали бронзовые медали Игр исламской солидарности.

    Отметим, что завтра в финальном поединке на ринг выйдет также Нергиз Зейналова (54 кг), соперницей которой станет Айшен Ташкын (Турция).

    азербайджанские боксеры финал VI Игры исламской солидарности
    Фото
    Azərbaycanın üç boksçusu İslamiadada finala yüksəlib

    Последние новости

    23:00

    "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии

    Футбол
    22:44

    Трамп заявил, что США выплатят американцам "дивиденды" с пошлин по $2 тыс.

    Другие страны
    22:24
    Фото

    Трое азербайджанских боксеров вышли в финал VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    22:20
    Фото

    Женская сборная Азербайджана по плаванию завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности

    Командные
    22:16

    В Китае 10-минутный полет на воздушном такси будет стоить около $8

    Другие страны
    21:49

    Глава МВФ сочла, что Европа в большей степени работает на интересы США

    Другие страны
    21:25

    Пентагон предложил Минтрансу США своих авиадиспетчеров

    Другие страны
    20:52
    Фото

    Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на VI Играх исламской солидарности – ОБНОВЛЕНО-4

    Карабах
    20:45

    Бессент: экономический рост США может сократиться вдвое при продолжении шатдауна

    Другие страны
    Лента новостей