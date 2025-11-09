Трое азербайджанских боксеров вышли в финал VI Игр исламской солидарности

В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, завершились полуфинальные поединки по боксу в рамках VI Игр исламской солидарности.

Как передает Report, трое представителей сборной Азербайджана одержали победы и вышли в финал.

Мехеммедали Гасымзаде (60 кг) победил представителя Саудовской Аравии Тамера Альматрфи в первом раунде. Азербайджанский боксер, одержав уверенную победу, в финале встретится с Мадияром Данияровым (Узбекистан).

Саиджемшид Джафаров (80 кг) в полуфинале оказался сильнее Хусейна Иашаиша (Иордания) - 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 29:28, 29:28). В решающем поединке он сразится с Султаном Османлы (Турция).

Айнур Микаилова (57 кг) победила Нуру Абунаби (Палестина) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В финале она встретится с Хуморабоной Мамаджоновой (Узбекистан).

Другие азербайджанские боксеры - Фатима Мехтиева (65 кг) и Сархан Алиев (70 кг) - завоевали бронзовые медали Игр исламской солидарности.

Отметим, что завтра в финальном поединке на ринг выйдет также Нергиз Зейналова (54 кг), соперницей которой станет Айшен Ташкын (Турция).