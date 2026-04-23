Три азербайджанских борчихи поборются за бронзу ЧЕ в Албании
- 23 апреля, 2026
- 20:38
Азербайджанские борчихи поборются за бронзовые медали на чемпионате Европы, проходящем в албанской столице Тиране.
Как сообщает Report, в полуфинале Жаля Алиева (57 кг) уступила турчанке Эльвире Акамалоглу, а Биргюль Солтанова (65 кг) - Алине Касабиевой (UWW).
Они вместе с Рузанной Мамедовой (62 кг) примут участие в поединках за третье место.
Напомним, что борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золотые, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг), Ислам Аббасов (87 кг) - бронзовые медали. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.
