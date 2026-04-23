Три азербайджанских борчихи поборются за бронзу ЧЕ в Албании

Азербайджанские борчихи поборются за бронзовые медали на чемпионате Европы, проходящем в албанской столице Тиране.

Как сообщает Report, в полуфинале Жаля Алиева (57 кг) уступила турчанке Эльвире Акамалоглу, а Биргюль Солтанова (65 кг) - Алине Касабиевой (UWW).

Они вместе с Рузанной Мамедовой (62 кг) примут участие в поединках за третье место.

Напомним, что борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золотые, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг), Ислам Аббасов (87 кг) - бронзовые медали. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.