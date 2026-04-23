    Три азербайджанских борчихи поборются за бронзу ЧЕ в Албании

    Азербайджанские борчихи поборются за бронзовые медали на чемпионате Европы, проходящем в албанской столице Тиране.

    Как сообщает Report, в полуфинале Жаля Алиева (57 кг) уступила турчанке Эльвире Акамалоглу, а Биргюль Солтанова (65 кг) - Алине Касабиевой (UWW).

    Они вместе с Рузанной Мамедовой (62 кг) примут участие в поединках за третье место.

    Напомним, что борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золотые, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг), Ислам Аббасов (87 кг) - бронзовые медали. Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.

    Албания Жаля Алиева Рузанна Мамедова Биргюль Солтанова Чемпионат Европы Азербайджанские спортсмены Греко-римская борьба
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın 3 qadın güləşçisi bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaqlar

