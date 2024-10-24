Три азербайджанских спортсмена начали чемпионат мира с победы

Три азербайджанских спортсмена начали с победы молодежный чемпионат мира по боксу в Будве (Черногория).

Три азербайджанских спортсмена начали с победы молодежный чемпионат мира по боксу в Будве (Черногория).

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, Гызбяс Искендерли (60 кг) в 1/16 финала предстояло встретиться с Айдой Копсе (Словения), однако по причине того, что соперница не вышла на ринг, азербайджанской боксерше была присуждена победа.

В 1/8 финала Искендерли сразится с представительницей Туниса Молкой Халифи.

Али Абдуллаев также победил в дебютной встрече в весовой категории 63,5 кг. Он обыграл Скендера Лалу (Албания) со счетом 4:1. В 1/16 финала Абдуллаев встретится с россиянином Маликом Сугаиповым.

Аббасгулу Шадлинский (75 кг) также выиграл матч 1/32 финала. Он обыграл Монтассара Бен Зида (Тунис) со счетом 5:0. Свой второй матч Шадлинский проведет против Георгия Натрошвили (Грузия).

Чемпионат мира завершится 3 ноября.