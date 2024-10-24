О нас

Три азербайджанских спортсмена начали чемпионат мира с победы

Три азербайджанских спортсмена начали чемпионат мира с победы Три азербайджанских спортсмена начали с победы молодежный чемпионат мира по боксу в Будве (Черногория).
Индивидуальные
24 октября 2024 г. 10:07
Три азербайджанских спортсмена начали чемпионат мира с победы

Три азербайджанских спортсмена начали с победы молодежный чемпионат мира по боксу в Будве (Черногория).

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, Гызбяс Искендерли (60 кг) в 1/16 финала предстояло встретиться с Айдой Копсе (Словения), однако по причине того, что соперница не вышла на ринг, азербайджанской боксерше была присуждена победа.

В 1/8 финала Искендерли сразится с представительницей Туниса Молкой Халифи.

Али Абдуллаев также победил в дебютной встрече в весовой категории 63,5 кг. Он обыграл Скендера Лалу (Албания) со счетом 4:1. В 1/16 финала Абдуллаев встретится с россиянином Маликом Сугаиповым.

Аббасгулу Шадлинский (75 кг) также выиграл матч 1/32 финала. Он обыграл Монтассара Бен Зида (Тунис) со счетом 5:0. Свой второй матч Шадлинский проведет против Георгия Натрошвили (Грузия).

Чемпионат мира завершится 3 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın üç boksçusu dünya birinciliyinə qələbə ilə start verib

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
18 октября 2024 г. 12:51
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
21 октября 2024 г. 15:44
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 октября 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi