Три азербайджанских дзюдоиста вышли в финал турнира Большого шлема в Душанбе

Три азербайджанских дзюдоиста вышли в финал турнира Большого шлема в Душанбе

В последний день турнира Большого шлема, проходящего в столице Таджикистана Душанбе, три дзюдоиста Азербайджана вышли в финал.

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В последний день турнира Большого шлема, проходящего в столице Таджикистана Душанбе, три азербайджанских дзюдоиста вышли в финал. Как сообщает Report, Вюгар Талыбов и Эльджан Гаджиев, выступающие в весовой категории 90 кг, встретятся в финале. Соперником Джамала Гамзатханова (+100 кг), также вышедшего в финал, станет таджикский дзюдоист Темур Ракимов. Кянан Насибов (+100 кг) будет бороться за бронзу с узбекским спортсменом Уткирбеком Туробоевым. Поединки за третье место начнутся в 16:00 по бакинскому времени. Отметим, что ране азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) завоевал золотую медаль. Подпишитесь на наш Telegram канал