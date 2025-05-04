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Три азербайджанских дзюдоиста вышли в финал турнира Большого шлема в Душанбе

Три азербайджанских дзюдоиста вышли в финал турнира Большого шлема в Душанбе В последний день турнира Большого шлема, проходящего в столице Таджикистана Душанбе, три дзюдоиста Азербайджана вышли в финал.
Индивидуальные
4 мая 2025 г. 14:07
Три азербайджанских дзюдоиста вышли в финал турнира Большого шлема в Душанбе

В последний день турнира Большого шлема, проходящего в столице Таджикистана Душанбе, три азербайджанских дзюдоиста вышли в финал.

Как сообщает Report, Вюгар Талыбов и Эльджан Гаджиев, выступающие в весовой категории 90 кг, встретятся в финале.

Соперником Джамала Гамзатханова (+100 кг), также вышедшего в финал, станет таджикский дзюдоист Темур Ракимов.

Кянан Насибов (+100 кг) будет бороться за бронзу с узбекским спортсменом Уткирбеком Туробоевым.

Поединки за третье место начнутся в 16:00 по бакинскому времени.

Отметим, что ране азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) завоевал золотую медаль.

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Версия на азербайджанском языке "Böyük Dəbilqə": Azərbaycanın üç cüdoçusu finala yüksəlib

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