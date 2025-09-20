Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Три азербайджанских борца стартуют сегодня на ЧМ

    Индивидуальные
    • 20 сентября, 2025
    • 10:48
    Три азербайджанских борца стартуют сегодня на ЧМ

    Сегодня в хорватском Загребе на чемпионате мира по борьбе стартуют трое представителей Азербайджана в греко-римском стиле.

    Как сообщает Report, на ковер выйдут Мурад Мамедов (63 кг) против Байамана Каримова (Кыргызстан), Хесрет Джафаров (67 кг) против Нейсера Маримона Идальго (Венесуэла), Ислам Аббасов (87 кг) против Станислава Шафаренко (UWW).

    Кроме того, Ульви Ганизаде (72 кг) проведет финал с французом Ибрагимом Ганемом, а Нихат Мамедли (60 кг) и Мурад Ахмедиев (97 кг) поборются за бронзовые награды.

    В активе сборной Азербайджана уже 4 медали. Серебро в весовой категории до 125 кг завоевал Георгий Мешвилишвили. Бронзовыми призерами стали Эльданиз Азизли (55 кг), Нураддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг).

