Три азербайджанских боксера вышли в финал чемпионата Европы в Болгарии

Три азербайджанских спортсмена вышли в финал чемпионата Европы U-23 по боксу в болгарской Софии.

Три азербайджанских спортсмена вышли в финал чемпионата Европы U-23 по боксу в болгарской Софии.

Как сообщает Report, Турал Сарыев (48 кг) одолел в полуфинале Самета Оруча Салиха (Турция) со счетом 4:1 (30:27, 28:29, 30:27, 30:27, 30:27). В решающем поединке он встретится с Луисом Руни (Ирландия).

В свою очередь Ниджат Гусейнов в весовой категории 51 кг также одержал уверенную победу в полуфинальном бою над Омером Аметовичем (Сербия) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В финале он выяснит отношения с Рудольфом Гарбояном (Армения).

Мурад Аллахвердиев (80 кг) превзошел в бою Ахмеда Маврича (Сербия) во всех 3 раундах, в итоге победив со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В финале наш боксер встретится с Сезаром Йожерлином (Франция).

Члены сборной Н.Гусейнов и М.Аллахвердиев выйдут на ринг 19 октября, а Т.Сарыев - 20 сентября.

Отметим, что ранее боксер азербайджанской сборной Маржона Савриева (50 кг) завоевала бронзу на чемпионате Европы.