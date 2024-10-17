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Три азербайджанских боксера вышли в финал чемпионата Европы в Болгарии

Три азербайджанских боксера вышли в финал чемпионата Европы в Болгарии Три азербайджанских спортсмена вышли в финал чемпионата Европы U-23 по боксу в болгарской Софии.
Индивидуальные
17 октября 2024 г. 21:15
Три азербайджанских боксера вышли в финал чемпионата Европы в Болгарии

Три азербайджанских спортсмена вышли в финал чемпионата Европы U-23 по боксу в болгарской Софии.

Как сообщает Report, Турал Сарыев (48 кг) одолел в полуфинале Самета Оруча Салиха (Турция) со счетом 4:1 (30:27, 28:29, 30:27, 30:27, 30:27). В решающем поединке он встретится с Луисом Руни (Ирландия).

В свою очередь Ниджат Гусейнов в весовой категории 51 кг также одержал уверенную победу в полуфинальном бою над Омером Аметовичем (Сербия) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В финале он выяснит отношения с Рудольфом Гарбояном (Армения).

Мурад Аллахвердиев (80 кг) превзошел в бою Ахмеда Маврича (Сербия) во всех 3 раундах, в итоге победив со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В финале наш боксер встретится с Сезаром Йожерлином (Франция).

Члены сборной Н.Гусейнов и М.Аллахвердиев выйдут на ринг 19 октября, а Т.Сарыев - 20 сентября.

Отметим, что ранее боксер азербайджанской сборной Маржона Савриева (50 кг) завоевала бронзу на чемпионате Европы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın üç boksçusu Avropa çempionatında finala yüksəlib

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