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Три азербайджанских боксера одержали победы на чемпионате мира в Черногории

Три азербайджанских боксера одержали победы на чемпионате мира в Черногории Три азербайджанских боксера одержали победу на чемпионате мира среди молодежи, проходящем в городе Будва (Черногория).
Индивидуальные
24 октября 2024 г. 21:20
Три азербайджанских боксера одержали победы на чемпионате мира в Черногории

Три азербайджанских боксера одержали победы на молодежном чемпионате мира в черногорской Будве.

Как передает Report, во второй день турнира Билалхабаши Назаров (48 кг) одолел в 1/16 финала Ясура Таалайбека Уулу из Кыргызстана со счетом 5:0. В 1/8 финала он встретится с эквадорским боксером Жаиром Бониллой.

Омар Асланлы (54 кг) одержал в 1/16 финала уверенную победу над кубинцем Алехандро Санчесом со счетом 5:0 (30:26, 30:25, 30:26, 30:26, 30:27). Он проведет свой второй бой с Байыржаном Муратовым (Казахстан).

Зия Гасанов (71 кг) вышел в 1/16 финала, одолев Пола Неваллона (Тринидад и Тобаго). Азербайджанский спортсмен был объявлен победителем после дисквалификации соперника в 3-м раунде. Второй бой З.Гасанов проведет с Игорем Бондарем из Молдовы.

Отметим, что чемпионат мира завершится 3 октября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 3 boksçusu dünya birinciliyində qələbə qazanıb

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