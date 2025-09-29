Три азербайджанских боксера начали III Игры СНГ с победы

Начались соревнования по боксу на III Играх СНГ, которые принимает Азербайджан.

Report сообщает, что три спортсмена нашей сборной начали с победы турнир, организованный в Олимпийском спортивном комплексе Евлаха.

Наша боксерша Айсель Фараджова (46 кг) встретилась в 1/4 финала с Александрой Куциковой (Беларусь). Она одолела соперницу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:26, 30:26). Выходом в полуфинал Фараджова обеспечила себе как минимум бронзовую медаль. Член сборной проведет свой следующий бой 2 октября против Рухшонбону Ахадовой (Узбекистан).

Джамиля Мурадлы (54 кг) также вышла в полуфинал, одержав уверенную победу над Нигорой Юсуповой (Таджикистан) в первом раунде. Обеспечив себе как минимум бронзовую медаль, Мурадлы на пути к финалу встретится с Аделаидой Садвакасовой (Казахстан) 2 октября.

В весе 63 кг Хагверди Гасанов оказался сильнее Богдана Шашликова (Беларусь) в 1/4 финала. Он одержал победу над соперником со счетом 3:2 (28:29, 29:28, 30:27, 28:29, 30:27). Выходом в полуфинал наш боксер обеспечил себе как минимум бронзу, ему предстоит бой с Давидом Карабабаевым (Россия) 3 октября.

Отметим, что соревнования по боксу на Играх СНГ завершатся 5 октября.