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Тренер сборной Азербайджана по косики карате: Мы добились успеха

Тренер сборной Азербайджана по косики карате: Мы добились успеха "Мы добились успеха. Мы постарались показать свое мастерство на турнире и заняли первое место в общекомандном зачете. Молодежь приложила много усилий и проявила себя. Мы всегда старались быть для них примером. Хотел бы поблагодарить почетного президента ф
Индивидуальные
26 июля 2023 г. 13:14
Тренер сборной Азербайджана по косики карате: Мы добились успеха

"Мы добились успеха. Мы постарались показать свое мастерство на турнире и заняли первое место в общекомандном зачете. Молодежь приложила много усилий и проявила себя. Мы всегда старались быть для них примером. Хотел бы поблагодарить почетного президента федерации Аднана Ахмедзаде и президента организации Рафаэля Буньятова. Они оказали нам большую поддержку и всестороннюю помощь".

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Азербайджана по косики карате, вернувшейся с медалями с турнира в японской Окинаве, Назим Мовсумзаде сказал журналистам во время встречи сборной в Баку.

Член команды Севиндж Мовсумзаде (50 кг) выразила признательность руководству федерации за созданную возможность участвовать в турнире.

Кянан Исмаилзаде (60 кг) отметил, что провел сложную первую и финальную встречи: "Я поочередно одолел соперников из Австралии, Новой Зеландии и вновь Австралии. Я был очень взволнован, выступая на своем первом международном соревновании. Но мы были хорошо подготовлены и ждали такого результата".

Отметим, что на прошедшем 22-23 июля международном турнире сборная Азербайджана выступила в ката и кумитэ, а также в соревнованиях среди ветеранов. В соревнованиях среди девушек в возрастной категории 18-19 лет обладательница черного пояса второго дана по ката Севиндж Мовсумзаде (50 кг), среди ветеранов в возрастной категории +40 обладатель черного пояса шестого дана, а также главный тренер сборной Назим Мовсумзаде завоевали золото, среди юношей в возрастной категории 16-17 лет Кянан Исмаилзаде (60 кг) завоевал серебряную медаль. Каждый из трех спортсменов занял первое места в индивидуальном кумите. Сборная Азербайджана завершила турнир с 5 золотыми и 1 серебряной медалями.

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Версия на английском языке Head coach of Azerbaijani national Koshiki Karate-do team: 'We have achieved successful result'
Версия на азербайджанском языке Koşiki-do karate üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Uğurlu nəticəyə imza atmışıq"

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