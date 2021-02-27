О нас
Report Georgia
Аудио новости

Тренер борца, победившего армянина: Туран Байрамов рвался на войну

Тренер борца, победившего армянина: Туран Байрамов рвался на войну "В день годовщины Ходжалинской трагедии эта победа нас очень обрадовала. Мы гордимся. Он до сих пор ни разу не проиграл армянским соперникам".
Индивидуальные
27 февраля 2021 г. 12:42
Тренер борца, победившего армянина: Туран Байрамов рвался на войну

"В день годовщины Ходжалинской трагедии эта победа нас очень обрадовала. Мы гордимся. Он до сих пор ни разу не проиграл армянским соперникам".

Об этом Report заявил личный тренер азербайджанского борца вольного стиля Турана Байрамова Абиль Ибрагимов, говоря о победе над армянским спортсменом Гором Оганесяном, представляющим эту страну на соревнованиях памяти известных борцов и тренеров Украины в Киеве.

Тренер - бывший чемпион мира среди молодежи и участник летних Олимпийских игр 2020 года в Сиднее - сказал, что Байрамов патриот: "В первые дни Отечественной войны он без энтузиазма занимался на тренировках. Потому что его родные и близкие воевали на фронте. Поэтому он и сам рвался на войну".

По словам Ибрагимова, после разговора с молодым борцом его удалось переубедить: "Я объяснил, что твое поле боя - борцовский мат. Спасибо ему, он меня понял и начал готовиться по-прежнему. К счастью, он порадовал нас. Он доказал, что Азербайджан превосходит врага не только на поле боя, но и в спорте".

Туран Байрамов, выступающий в весовой категории 65 кг, сегодня выступит на международном турнире за бронзовую медаль.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənini udan güləşçimizin məşqçisi: "Turan Bayramov müharibəyə can atırdı"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджанский борец одолел армянского спортсмена
Азербайджанский борец одолел армянского спортсмена
26 февраля 2021 г. 14:55
Тяжелую атлетику могут исключить из олимпийской программы
Тяжелую атлетику могут исключить из олимпийской программы
25 февраля 2021 г. 03:10
Формула-1: Ред Булл представил новый болид
"Формула-1": "Ред Булл" представил новый болид
23 февраля 2021 г. 16:37
Джокович победил Медведева и в девятый раз выиграл Australian Open
Джокович победил Медведева и в девятый раз выиграл Australian Open
21 февраля 2021 г. 14:59
Шахматы: Игра недели
Шахматы: Игра недели
21 февраля 2021 г. 11:30
Британка в одиночку переплыла Атлантику на весельной лодке
ФотоБританка в одиночку переплыла Атлантику на весельной лодке
21 февраля 2021 г. 01:57
Наши дзюдоисты остались без медалей в последний день Большого шлема
Наши дзюдоисты остались без медалей в последний день "Большого шлема"
20 февраля 2021 г. 20:36
Японская теннисистка выиграла Australian Open
Японская теннисистка выиграла Australian Open
20 февраля 2021 г. 16:53
Большой шлем: Еще пять азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу
Большой шлем: Еще пять азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу
20 февраля 2021 г. 09:38
Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана подал в отставку 
Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана подал в отставку 
19 февраля 2021 г. 16:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi