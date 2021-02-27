Тренер борца, победившего армянина: Туран Байрамов рвался на войну

"В день годовщины Ходжалинской трагедии эта победа нас очень обрадовала. Мы гордимся. Он до сих пор ни разу не проиграл армянским соперникам".

"В день годовщины Ходжалинской трагедии эта победа нас очень обрадовала. Мы гордимся. Он до сих пор ни разу не проиграл армянским соперникам".

Об этом Report заявил личный тренер азербайджанского борца вольного стиля Турана Байрамова Абиль Ибрагимов, говоря о победе над армянским спортсменом Гором Оганесяном, представляющим эту страну на соревнованиях памяти известных борцов и тренеров Украины в Киеве.

Тренер - бывший чемпион мира среди молодежи и участник летних Олимпийских игр 2020 года в Сиднее - сказал, что Байрамов патриот: "В первые дни Отечественной войны он без энтузиазма занимался на тренировках. Потому что его родные и близкие воевали на фронте. Поэтому он и сам рвался на войну".

По словам Ибрагимова, после разговора с молодым борцом его удалось переубедить: "Я объяснил, что твое поле боя - борцовский мат. Спасибо ему, он меня понял и начал готовиться по-прежнему. К счастью, он порадовал нас. Он доказал, что Азербайджан превосходит врага не только на поле боя, но и в спорте".

Туран Байрамов, выступающий в весовой категории 65 кг, сегодня выступит на международном турнире за бронзовую медаль.