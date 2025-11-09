Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Тренер: Большие победы Хагана Ахмеда в шахматах еще впереди

    Индивидуальные
    • 09 ноября, 2025
    • 06:39
    Тренер: Большие победы Хагана Ахмеда в шахматах еще впереди

    Большие победы Хагана Ахмеда в шахматах еще впереди.

    Как сообщает Report, об этом заявил Расул Ибрагимов, тренер юного азербайджанского шахматиста Хагана Ахмеда, занявшего первое место в категории мальчиков до 14 лет на чемпионате Европы в Черногории.

    Он отметил, что X. Ахмед хорошо подготовился к турниру.

    "За день до соревнований он сказал, что не хочет играть в категории 14 лет, и верит, что сможет победить и в категории 16 лет. Честно говоря, нас удивило, что Хаган сказал такое за день до турнира. Однако мы смогли убедить его, что все-таки правильнее будет играть в категории 14 лет и взять первое место. Его игра в категории 16 или 18 лет была бы несколько рискованной. Потому что он мог не стать чемпионом Европы, Хаган согласился и выступил в своей возрастной категории", - привел подробности Р. Ибрагимов.

    Он рассказал, что партии его подопечного с шахматистами из Армении и Украины были напряженными, однако Хаган "проявил волю и настойчивость в ключевых встречах".

    По словам тренера, юный спортсмен может принять участие в чемпионате мира среди шахматистов до 15 лет, который пройдет в Анталии с 15 по 21 декабря: "Я верю, что большие победы Хагана Ахмеда еще впереди. У него есть потенциал, чтобы стать топовым игроком".

    Отметим, что в целом азербайджанские шахматисты завоевали на турнире три медали. В соревнованиях среди девочек 10 лет Мехрибан Ахмедли, набрав 7,5 очков в 9 турах, удостоилась серебряной медали, а в первенстве среди девушек 16 лет Марьям Агавердиева с 7 очками в 9 партиях завоевала бронзу. Таким образом, сборная Азербайджана, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль, заняла на чемпионате Европы 5-е место в командном зачете.

    В турнире принимали участие 1 169 шахматистов из 48 стран.

    шахматы тренер чемпионат Европы
    Фото
    Rəsul İbrahimov: Xaqan Əhmədin şahmatda daha böyük qələbələri irəlidədir

    Последние новости

    07:12

    Лидер республиканцев в Сенате США рассказал о консультациях по шатдауну c демократами

    Другие страны
    06:55

    В США 21-летний парень застрелил помощника шерифа его же табельным оружием

    Другие страны
    06:39
    Фото

    Тренер: Большие победы Хагана Ахмеда в шахматах еще впереди

    Индивидуальные
    06:08
    Фото

    В государственной филармонии в Баку состоялся концерт, посвященный Дню Победы

    Искусство
    05:47

    Экс-генсек НАТО назвал крупнейшее поражение альянса

    Другие страны
    05:21

    Пентагон перебросил в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H

    Другие страны
    04:50

    Гризманн побил рекорд Месси в Ла Лиге

    Футбол
    04:16

    США впервые с 2008 года направят посла в Боливию

    Другие страны
    03:45
    Фото

    Золотой призер ЧЕ из Азербайджана приурочил свое достижение ко Дню Победы

    Индивидуальные
    Лента новостей