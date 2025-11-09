Тренер: Большие победы Хагана Ахмеда в шахматах еще впереди

Большие победы Хагана Ахмеда в шахматах еще впереди.

Как сообщает Report, об этом заявил Расул Ибрагимов, тренер юного азербайджанского шахматиста Хагана Ахмеда, занявшего первое место в категории мальчиков до 14 лет на чемпионате Европы в Черногории.

Он отметил, что X. Ахмед хорошо подготовился к турниру.

"За день до соревнований он сказал, что не хочет играть в категории 14 лет, и верит, что сможет победить и в категории 16 лет. Честно говоря, нас удивило, что Хаган сказал такое за день до турнира. Однако мы смогли убедить его, что все-таки правильнее будет играть в категории 14 лет и взять первое место. Его игра в категории 16 или 18 лет была бы несколько рискованной. Потому что он мог не стать чемпионом Европы, Хаган согласился и выступил в своей возрастной категории", - привел подробности Р. Ибрагимов.

Он рассказал, что партии его подопечного с шахматистами из Армении и Украины были напряженными, однако Хаган "проявил волю и настойчивость в ключевых встречах".

По словам тренера, юный спортсмен может принять участие в чемпионате мира среди шахматистов до 15 лет, который пройдет в Анталии с 15 по 21 декабря: "Я верю, что большие победы Хагана Ахмеда еще впереди. У него есть потенциал, чтобы стать топовым игроком".

Отметим, что в целом азербайджанские шахматисты завоевали на турнире три медали. В соревнованиях среди девочек 10 лет Мехрибан Ахмедли, набрав 7,5 очков в 9 турах, удостоилась серебряной медали, а в первенстве среди девушек 16 лет Марьям Агавердиева с 7 очками в 9 партиях завоевала бронзу. Таким образом, сборная Азербайджана, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль, заняла на чемпионате Европы 5-е место в командном зачете.

В турнире принимали участие 1 169 шахматистов из 48 стран.